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幼兒專屬音樂會 600親子齊聚台中歌劇院嗨翻天

2023/2/19 19:29
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（中央社記者陳婕翎台北19日電）許多家長想帶孩子參加音樂會，但擔心吵到別人。睽違8年，一場專屬幼兒的音樂會重返國家級音樂舞台，600多名親子齊聚台中歌劇院，用肢體和感官參與演出嗨翻天。

信誼基金會今天發布新聞稿分享，信誼幼兒專屬音樂會從昨天、今天在台中歌劇院一連演出3場，每場60分鐘的表演都是在孩子安可聲不斷中，意猶未盡地畫下句點，這次演出吸引來自各地的親子、幼師和幼教工作者參與，甚至來有從宜蘭遠道而來取經的老師。

信誼基金會董事長張杏如表示，為幼兒企劃音樂會真的很不容易，要有趣又要兼顧孩子能參與一起玩，在圖畫書文本選擇上便是一大挑戰，要將高互動性的圖畫書延伸成樂章，對樂曲創作者更是一大考驗。

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這次幼兒互動性音樂會作曲家顏名秀談到創作歷程，她說，高互動性繪本最大挑戰是怎樣把創意留給現場觀眾即興演出，透過台上演出激發出台下觀眾創意，共同完成音樂會。看著觀眾把手當指揮棒、用嘴巴當樂器，孩子臉上的光彩和成就感，及伴隨音樂轉變的情緒變化，一切辛苦都是值得的。

信誼基金會表示，這場繼2015年「小黃點與四季」音樂會在國家音樂廳演出後，今年再度演出幼兒專屬點點音樂會「點點音樂派對」，會後父母和幼教工作者紛紛提到，期待這場音樂會可以巡迴各地演出，更希望能持續舉辦讓幼兒傾聽又能盡興參與的音樂會。（編輯：管中維）1120219

#信誼基金會
#台中歌劇院
#張杏如
張杏如
幼兒專屬「點點音樂派對」 2/18台中加演1場幼兒不耐久坐也能聽音樂會 信誼打造互動參與派對
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