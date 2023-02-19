早安世界》今中午起北部轉涼有雨 中國霾害南下西部空氣品質亮橘燈
今中午起北部轉涼有雨 中國霾害南下西部空氣品質亮橘燈
中央氣象局預報，19日中午東北季風增強，北台灣轉涼有雨，21至24日東北季風影響，最冷時間點在21日晚上至22日清晨，強度接近大陸冷氣團等級。另外，環保署表示，觀測到中國北京至上海有霾害，19日下午起將隨東北季風南下影響台灣空氣品質，西半部空品多為橘色提醒。20日下午起水平擴散條件轉好，中部以北地區逐漸改善，但南部位於下風處，易累積污染物，空氣品質仍以橘色提醒等級為主。（看完整報導）
韓美下週華府兵推前夕 北韓再射彈道飛彈落入日本專屬經濟區
日本防衛省表示，北韓18日從首都平壤近郊朝東方發射一枚洲際彈道飛彈，於下午6時27分左右落在日本北海道渡島大島以西海面約200公里處的日本專屬經濟區，推估飛行距離約900公里、最高高度約5700公里，為北韓今年第2次試射。日本官方表示，北韓威脅日本和國際社會的安全及穩定，不可原諒。南韓警告，北韓的挑釁行為只會招致嚴酷國際制裁。北韓17日威脅要對22日舉行的美韓聯合核武兵棋推演採取「空前的」強硬應對措施，分析認為這次發射飛彈可能是其中一環。（看完整報導）
金融時報：美台將舉行閉門國安會談 AIT主席換人
英國「金融時報」報導，白宮下週將與台灣外交部長吳釗燮和國家安全會議秘書長顧立雄舉行秘密會談，這類對話屬於美台間特殊外交對話的一環，即所謂「特殊管道」，以避免引起中國憤怒反應。知情人士表示，台灣代表團將與美國副國家安全顧問范納、副國務卿雪蔓會面。報導指出，美台特殊對話管道過去曾在華府外遠離聯邦政府大樓的地點舉行，以免讓北京有藉口批評美國與台灣，但下週會談將在AIT位於維吉尼亞州的總部舉行，與華盛頓特區僅以波多馬克河相隔。報導也透露，白宮國家安全會議中國與台灣事務資深主任羅森柏格正準備接任AIT主席。（看完整報導）
若台海衝突如何因應 日本沖繩避難推演每日撤離2萬縣民
日本最靠近台灣的沖繩縣正研議居民避難作業因應台灣有事（兩岸衝突），3月中旬將首度實施沖繩島民避難的紙上推演，估計若以飛機和船舶運送，一天最多約可運載2萬人。沖繩縣與九州、山口8縣2006年締結「武力攻擊災害等時相互奧援協定」，包括緊急時的生活必需品、住宅提供等。這次要實施的紙上推演，將九州7縣設定為避難處。沖繩縣在看到俄羅斯侵略烏克蘭等情況後，從去年5月以來，就與先島群島機場及港灣設施的經營者、民航渡輪業者等多次討論，推估要完成居民疏散居民約需6天。（看完整報導）
台泥國產亞東等18預拌混凝土業者涉聯合行為 公平會重罰逾2億
行政院公平交易委員會18日表示，查獲台灣水泥、國產建材實業、亞東預拌混凝土3全國性業者，及桃園市15區域性業者同意共同分配桃園市預拌混凝土交易對象及避免相互競爭，影響預拌混凝土供需的市場功能，重罰2億1310萬元。公平會指出，15家業者相互通知查核行程、回報供貨數量，甚至向競爭同業告知自身報價等，而國產、台泥、亞東等3大廠也加入協調分配案件價等，業者間避免互搶客戶的結果，可造成預拌混凝土價格逐漸拉抬，並間接提高營建工程成本，屬違法聯合行為。（看完整報導）
抗旱作戰 3/1起嘉義減壓供水、台南用水大戶減量
因南部降雨不佳、水情嚴峻，經濟部決定自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈。水情燈號橙燈地區，每月1000度以上工業用水戶以節水10%為目標，同時優先針對每日用水量1000度以上、節水未達10%工業用水戶進行專案水表鉛封作業，科學園區及工業區由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10%。至於每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，減少產業衝擊。（看完整報導）
特派觀察／土耳其強震震垮執政黨建設牌 5月大選陷苦戰
土耳其南部與敘利亞接壤地區6日清晨發生系列強震，造成逾4.5萬人罹難，聯合國預估受影響的兒童超過700萬人，並說罹難兒童總數恐達數千人。土耳其政府救災速度慢以及5600多棟建築遭震垮，凸顯防震建築相關法令形同虛設，然而基礎建設一向是土耳其執政黨正義發展黨（AKP）的主打賣點，6日強震加上劣質建築造成嚴重死傷，這張「建設」牌成為在野黨猛攻標的，加上AKP災前並無絕對民調優勢，在5月大選將有一番苦戰。（看完整報導）
美國制裁奏效 中國5746家晶片公司去年被註銷
受美國制裁奏效等因素影響，中國媒體指出，去年被註銷的中國晶片企業高達5746家，遠超過以往，凸顯中國晶片產業陷入低迷。報導分析中國一年消失逾5700家晶片公司的原因，包括沒經驗的業者之前投入半導體這門生意純粹是湊熱鬧，一旦發現無利可圖就收手，同時整體晶片業進入衰退期以及美國針對中國半導體的出口管制，都衝擊到中國晶片公司的業績和信心。（看完整報導）
香港導演杜琪峯柏林影展轟獨裁者 微博相關帳號被封鎖
香港導演杜琪峯16日在柏林影展記者會上發聲，指獨裁者對付電影，籲全球爭取自由的國家及人民支持電影，因為電影代人民發聲。他認為電影永遠是前鋒，「當如果有極權、人民失去自由的時候，電影通常首當其衝⋯⋯獨裁者通常一定對付的是電影」。據報導，杜琪峯談話引發熱議後，相關微博帳號已被封鎖，作品也可能被中國禁演。（看完整報導）
專題／32年來最接近世界盃一次 台灣女足拚門票不留遺憾
2023紐澳女子世界盃將於7月20日開踢，2月19日起在紐西蘭進行「10搶3」洲際附加賽，10支隊伍分成3組，採單淘汰制，僅分組冠軍可搭上世界盃的末班車。台灣與巴拉圭、巴拿馬及巴布亞紐幾內亞同組，若台灣隊在附加賽拿下2勝，將是隊史自1991年後，再度叩關女子世界盃會內賽。台灣女足去年出征印度亞洲盃，受陣中多名主力確診缺陣衝擊，與世界盃門票擦身而過。隊長王湘惠期待這次能有機會與世界足球強國一較高下，並和其他球員攜手創造歷史，「這個成就不是為了留名，而是想要有過進軍世界盃的經歷」，她並喊話希望大家要對她們抱持信心。（看完整報導）
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