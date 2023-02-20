開放港澳自由行首日 港人：來台就是要自由行

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暌違3年，台灣開放港澳旅客自由行，並取消跟團限制。20日一早飛抵高雄國際機場的國泰航空CX-432航班是高雄首架符合規定落地小港班機，多數旅客是從台灣到香港旅遊的國人，部分為轉機的歐美商務人士，港澳人士占比不高。中央社記者林巧璉攝 112年2月20日

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）今天上午9時起台灣恢復港澳人士來台自由行並取消跟團限制。今早飛抵高雄國際機場的國泰航空CX-432航班是高雄首架符合規定落地小港班機。入境港澳旅客說，來台灣就是要自由行。

國泰航空CX-432航班今天上午10時15分降落高雄機場，多數旅客是從台灣到香港旅遊的國人，部分為轉機的歐美商務人士，港澳人士占比不高。

港澳遊客黃先生接受中央社訪問說，訂機票時台灣仍規定港澳人士抵台要跟團，自己在16日有看到開放自由行的消息，新聞一出自己跟友人就趕快退團，「來台灣就是要自由行才好玩！」港澳遊客陳小姐說，自己是到台灣洽公，雖這次無遊樂行程，但開放自由行後會考慮買機票來觀光。

暌違3年，台灣終於開放港澳旅客，高雄市觀光局新聞稿表示，高雄占地利之便，香港到高雄交通最便利，港澳地區遊客久居高雄前三大觀光客源。為吸引港澳人士遊高雄，4月將推出「高雄-香港」雙郵輪母港遊程。

高雄2月至4月有多場大型演唱會，預計吸引逾20萬人至高雄，其中不乏港澳民眾。市府推出演唱會「加食延暢」方案吸客，經發局發布新聞稿提醒歌迷，「票根不要丟，憑票續攤最澎湃」，憑演唱會票根可至指定店家享優惠，還有機會讓店家請喝一杯。（編輯：黃世雅）1120220