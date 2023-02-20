弘光科大講師許珮綺擁12張食品乙級證照 完成拼圖

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弘光科技大學食品科技系講師許珮綺在2月取得食品檢驗分析乙級和西點蛋糕伴手禮乙級2張證照，累計共取得12張乙級證照，完成食品相關證照的全部拼圖，被學生譽為「證照王牌講師」。（弘光科大提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月20日

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）弘光科技大學食品科技系講師許珮綺2月取得食品檢驗分析乙級和西點蛋糕伴手禮乙級2張證照後，共已取得12張乙級證照，校方今天表示，許珮綺完成食品相關證照的全部拼圖。

弘光科大研發長林聖敦在新聞稿中表示，許珮綺擔任學校、勞動部、監獄、農會相關課程講師，傳授親身經驗，被學生譽為「證照王牌講師」，教學表現及輔導學生考照在校內外深受肯定。

原本就讀二專機械科的許珮綺說，婚後生子因為要做吐司給小孩吃，因而對烘焙及餐飲產生興趣，從民國104年起開始報考烘焙及中餐烹調證照，藉由準備考照的過程，讓技術慢慢往上提升。

已有10張乙級證照的許珮綺覺得，少了食品檢驗分析乙級、烘焙伴手禮乙級的2張證照，感覺有所缺失，於是今年農曆過年期間放棄娛樂，在家裡不斷的練習，同時專心研讀術科，終於完成食品相關證照全部拼圖。

在先生的支持下，加上婆婆也是餐飲科的老師，許珮綺說，她因而逐漸往烘焙及餐飲職涯發展，先後到弘光科大推廣教育中心報名中餐烹調葷食乙級及烘焙西點蛋糕乙級的證照班上課，其他的證照多數靠自我摸索、不斷練習而考取。

取得中餐烹調葷食乙級、烘焙西點蛋糕乙級的證照後，許珮綺開始在海青班兼任講師，也在弘光科大老師的鼓勵下，攻讀食品科技研究所，她說，進入研究室拓展食品檢驗分析領域，110年7月取得碩士學位，學習到更多專業知識，進而有機會從事教職。

許珮綺建議，考證照要穩扎穩打，先從丙級證照開始考，再進一步考乙級證照。雖然已經取得全部食品相關的乙級證照，但她仍自我期許要不斷精進，持續審視上課方式，調整撰寫講義，用親身經驗輔導學生考照，把技術傳承下去。（編輯：黃世雅）1120220