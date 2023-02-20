代理教師完整聘期全台一致 教育部：有望8月上路

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（中央社記者陳婕翎、李先鳳台北20日電）各縣市近期陸續宣布代理教師全年聘期、全年薪水，教育部今天回應，有望今年8月起推行全台一致，將協助各縣市112學年第1學期實施完整聘期所需經費差額50％。

部分教師團體呼籲代理教師全台聘期應一致，盼落實對代理教師基本權保障。教育部國教署今天邀集各地方政府及相關團體舉行會議，針對「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」進行研商，以利推動代理教師完整聘期全台一致。

教育部今天晚間以文字回應中央社記者，國教署將綜整今天會議意見，進行高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法研修作業，希望代理教師完整聘期於今年8月順利推行。

教育部表示，今天會議中各縣市對於給予代理教師完整聘期、服務日及請假等事宜都表態支持，期盼透過法令修法讓這個立案具有法源基礎，保障代理教師權益。

教育部也提到，會議中部分縣市反映財政情形需要協助，如代理教師完整聘期薪資議題，經考量縣市今年未及編列相關經費，行政院於今年將協助各縣市112學年第1學期同步實施完整聘期所需經費差額50％。

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教育部表示，各縣市在113年度以後應循年度預算編列程序，建立常態化制度永續實施。另外，教育部會就縣市反映的困境，向相關單位表達。

對此，花蓮縣政府發布訊息表示，將依教育部結論研議辦理，並將積極爭取相關經費補助。以花蓮縣目前代理教師估算，若支應全年全薪將增加新台幣4000多萬元人事費用，金額可觀，希望中央能挹注經費補助，讓代理教師享有穩定的教學環境，進而全面提升教學品質。（編輯：郭諭儒）1120220