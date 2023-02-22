健保停復保制將調整 薛瑞元：修法完成前會有配套

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北22日電）憲法法庭先前判決，健保出國停復保制度未以法律規定違憲。衛生福利部長薛瑞元今天表示，正檢討是否修法維持這個制度，若期限到了仍未修法完成，必須有配套措施。

現行全民健保法施行細則規定，民眾出國停保，返國復保後應屆滿3個月才能再次辦理停保。憲法法庭去年12月23日判決，全民健保目前以施行細則規範的出國停復保制度，違反憲法法律保留原則，衛福部須在2年內完成修法，否則相關規定便失效。

薛瑞元今天上午出席衛福部疾病管制署卸任、新任署長交接暨宣誓典禮，並於會前接受媒體聯訪。他針對健保停復保制度表示，因大法官認定原來規定有違憲之虞，正檢討是否維持這個制度，修法納入全民健保法中。

薛瑞元指出，修法結果沒辦法預期，且判決要求2年檢討期限，到期前就是依現行制度，但若時限到了修法仍未完成，將會有一段沒有停保復保制度的過渡期，必須有配套措施，以保障民眾在這段過渡期的權益。

衛福部社會保險司司長商東福接受電話訪問表示，衛福部健保法修法小組目前仍在討論修法內容，針對停復保問題，有2大修正方向，一個是不修法、也就是全面廢除停復保制度，另一個則是特殊對象例外，如只有駐外人員、遠洋漁船等特定對象才可停復保，目前尚在討論中。

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此外，衛福部中央健康保險署預計24日公告今年健保藥預算。薛瑞元表示，預計調降新台幣81.8億元，事實上在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前也曾調降70多億元，因此以疫情這2年未調整來看，調降80多億預算的幅度不算高，應該不至於造成藥品退出市場的問題。

至於中央流行疫情指揮中心研擬3、4月推出全民「疫苗+1」增加接種覆蓋率，強化群體保護；未來長期施打規劃，專家會議建議一般人每年打1劑。薛瑞元說，主要是為了避免大家忘記到底打幾劑、間隔時間等困擾，所以規劃未來特定時間普遍施打。（編輯：張雅淨）1120222