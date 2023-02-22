愛不罕見螢火照亮生命力藝術展 分享心路歷程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中22日電）「愛不罕見 螢火照亮生命力」藝術展今天在中國醫藥大學附設醫院舉行開幕式，盼讓重症病友們得以有個舞台與平台，將自己的心路歷程、生命故事，藉由繪畫作品與大家分享。

中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會合作，邀請罕見疾病基金會，在中國附醫急重症中心大樓舉辦「愛不罕見 螢火照亮生命力」藝術展，還捐出20萬元支持病友的畫作，希望病友透過藝術及創作，促進病友的身心靈健康。

中國附醫院長周德陽在會中致詞指出，盼能透過這場藝術展，增加社會大眾對罕病的認識、關注與理解，為這一群對生命永不放棄的鬥士加油，讓病友及家屬們感受到他們不孤單。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪表示，藝術可以排憂解悶，身心是互相影響的，保持心情的愉悅能對身體帶來裨益，勉勵正在奮鬥的每名病友，不要放棄。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵也說，罕病家庭最需要的是大眾的同理與尊重，罕病基金會積極推動醫療人權提倡、病人權益爭取、優先保健推廣及政策制度的改革等，期許讓罕病病友在就學、就醫、就養、就業各方面獲得應有的尊重與關懷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

罹患重型海洋性貧血的李佳鎂，需定期回醫院輸血，醫院就像是第2個家，在病痛纏身下，她開始繪畫，生命也開始蛻變，她表示，希望透過繪畫幫助更多的身心障礙者。

曾於2015年榮獲總統教育獎、2022年獲身心障礙楷模金鷹獎的李佳鎂將創作「生命．生長」送給中國附醫，她說，畫中有代表守護罕病家庭的2道光芒，以此感謝醫護人員的長期照顧，讓罕病病友也可以擁有自己的人生，回饋社會。（編輯：黃世雅）1120222