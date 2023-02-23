教育合作升溫 印度學府盼與更多台校交流

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（中央社記者林行健新德里23日專電）印度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解，教育界也加快重啟國際交流，印度國立伊斯蘭大學（JMI）22日與中華民國駐印度代表處教育組簽署備忘錄，在現有基礎下擴大合作。

備忘錄由駐印度代表處教育組組長陳立穎與JMI教務長傑夫瑞（Nazim Husaim Al-Jafri）簽署，駐印度代表葛葆萱、副代表陳牧民與JMI校長艾克塔（Najma Akhtar）等多人在場見證。

艾克塔表示，JMI雖與國立清華大學有長達10年的合作關係，但一直沒有機會與其他台灣學校建立合作管道，希望這項備忘錄能讓JMI延續現有華語教育合作，並擴大至與其他台灣學校合作。

她說，JMI樂意開展國際交流，範圍涵蓋社會科學、人文、理工等各種領域，目前剛好就有德國學生正在校園做短期交流，未來也歡迎台灣學生、教授來訪。

葛葆萱感謝清華大學過去與JMI的堅實合作，激發JMI盼與台灣其他大學合作的意願，代表處願協助促成，包括教授交換、學生交換與辦理研討會等實質計畫。

他也說明，未來料會有更多台灣企業進駐印度，懂華語的印度學生將有優先機會被錄用，薪水優渥，這對印度學生來說是很好的努力方向與機會。

陳牧民除說明台灣研究計畫在印度進行的現況外，也建議JMI未來可以跟台灣的學校進行雙聯學程，再慢慢發展到雙聯學位的課程，嘉惠更多學生。

JMI是一所綜合型大學，建校已103年，位於首都新德里市中心，依據印度教育部評鑑，在印度綜合排名高居第3位，學術地位崇高，目前校園內約有2萬名學生。

JMI這個學期有80名學生選修華語課程，是自台灣教育中心設立以來，選修華語人數首次超過韓語系，隨著印度經濟成長加速及更多台灣廠商進駐，預料會有更多印度學生想學華語，校方也期待再從台灣增聘華語教師前來授課。（編輯：周永捷）1120223