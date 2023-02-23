真實呈現交通事故數據 交通部研議扣除自然死亡

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）交通部今天舉行道路安全記者會，道路交通安全督導委員會執行秘書黃運貴說，為真實呈現交通事故數據，擬扣除自然死亡。

黃運貴說，民國108年以前，道路交通事故統計採計24小時內死亡人數，為與國際接軌，已改採計30日內死亡人數，但交通部公布的數據，道路交通事故30日內死亡人數並未扣除自然死亡人數。

黃運貴說，目前在統計交通事故死亡統計處理流程，於年度結束後隔年7月，由衛福部公布國人10大死因，協助串接交通事故檔，協助交通部彙整，但有些人在交通事故是輕傷，但事故後30天內因突發疾病或原本的不治之症而死亡，現在仍列入交通事故死亡人數。

黃運貴表示，目前的交通事故死亡統計中，約8%至9%屬於自然死亡，未來將參考美、英、紐、澳、加、德、法等西方主要國家作法，統計道路交通事故時，將自然死亡扣除，呈現真實數據。

道安會首次揭露扣除自然死亡人數的交通事故死亡數據，已公布的110年交通事故死亡人數為2962人，扣除自然死亡後為2693人。（編輯：李亨山）1120223