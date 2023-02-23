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王必勝：BNT公司3月訪台 疑慮解決前不買次世代
2023/2/23 20:51（2/23 21:20 更新）
圖為中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（指揮中心提供）
（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北23日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）公司3月訪台，但疑慮解決前不會採購BNT次世代疫苗，「有疑慮的疫苗不會進口」。
指揮中心稍早宣布，「疫苗+1」3月6日起到4月30日登場，鼓勵民眾至少打1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，可選單價莫德納（Moderna）、單價BNT、Novavax或莫德納次世代疫苗。
至於BNT次世代疫苗，王必勝下午在疫情記者會表示，BNT公司將訪台與指揮中心討論未來疫苗相關合作事宜，但首先要解決美國曾發布「BNT次世代雙價疫苗」安全警訊，當時發現長者接種，可能增加缺血性腦中風可能性，似乎是與流感疫苗同時接種有關，而正式報告還沒出爐。（編輯：李明宗）1120223
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