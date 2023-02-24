投保薪資查核 37.4%申報不實、高薪低報居多

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（中央社記者曾以寧台北24日電）勞動部勞工保險局今天表示，去年勞保、就保和職保進行查核7505件中有2809件未覈實申報，違規率37.4%，多是高薪低報；未加保查核件數8053件，不符合規定裁處共4745件。

為確保勞工發生事故可得到適足的保險給付，勞保局提醒投保單位，應覈實申報所屬員工勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險月投保薪資，且應定期檢視調整，以保障勞工權益、避免受罰。

勞保局保費組組長吳品霏在例行業務說明會表示，去年依勞工自行檢舉，並據業務經驗針對違規可能性較高的企業查核，覈實申報部分共查核7505件，其中有2809件未覈實申報，違規率達37.4%，且多為高薪低報；未加保部分，去年共查核8053件，依未加保勞保、就保、職保，分別裁處1359件、2411件、975件，合計裁處4745件。

吳品霏說明，勞保、就保及職保月投保薪資應由投保單位按所屬員工的月薪資總額，範圍包含工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物給付的獎金、津貼及其他任何名義的經常性給與，如加班費、職務津貼、全勤獎金、員工特休未休工資、績效獎金、業績獎金等，都應計入。

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勞保局指出，投保單位申報新進員工加保時，如已有約定月薪資總額，應以約定金額申報；如月薪資總額尚未確定，則應比照單位同工作等級員工的月薪資總額申報。員工每月薪資總額如因加班費、各項獎金、津貼或其他給與不固定時，單位應檢視員工月薪資總額變動情況，隨時申報調整，或至少於每年2月或8月底前按其最近3個月平均薪資總額調整投保薪資。

投保單位如未依規定覈實申報員工投保薪資，經勞保局查證屬實，將依規定核處罰鍰，如造成員工給付損失，也應由單位負賠償責任。（編輯：管中維）1120224