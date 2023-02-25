科教館辦母語家庭生活節 30多攤位鼓勵自在開口

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（中央社記者陳至中台北25日電）國立台灣科學教育館、台灣台語路協會合辦「第一屆母語家庭生活節」，今天在台北設置30多個以生活場景布置的攤位，鼓勵親子營造友善環境，自在開口講母語。

科教館今天發出新聞稿，館長劉火欽表示，這次是首次與民間共學團體一起主辦活動，除了傳達生活中使用母語的趣味，也特別安排台語科學體驗和客語植物染等活動，讓民眾瞭解本土語言不只可用於生活，也可用於傳達知識。

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今天在科教館室內外有30個母語攤位，包括故事、遊戲、美術、手作課程和自然體驗活動。其中「囡仔細漢頭家攤位」讓小孩當起老闆，透過以物換物、出售商品的生活化情景，體驗全台語的買賣氛圍。

台語路協會理事長董力玄表示，活動標語是「愛你，講母語」，鼓勵孩子在生活中接觸母語、自然開口講母語。他說，如果還是不太習慣、或不敢講也沒關係，現場人員會提供勇氣，邀請所有的家庭一起走母語這條路。（編輯：謝雅竹）1120225