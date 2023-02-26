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央行示警全球經濟4風險 通膨仍有升溫可能
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228連假次日蘇花路廊順暢 估2/27午後湧北返車潮

2023/2/26 17:08
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（中央社記者王朝鈺宜蘭26日電）今天是228連假的第2天，公路總局第4區養護工程處下午表示，蘇花路廊南北向行車都維持順暢，南向車流量仍有約2900輛通行需求，預估明天中午過後逐漸湧現北返車潮。

第4區養護工程處發布新聞稿指出，蘇花路廊今天南下交通量每小時維持約600至700輛，截至下午3時，南下車流量為7434輛、北上為4033輛，相較去年228連假同時段交通量增加約45%。

在旅行時間方面，第4區養護工程處表示，下午3時蘇澳至崇德經台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）路段南下旅行時間約77分、北上旅行時間約77分。

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第4區養護工程處指出，蘇花路廊預估明天中午過後逐漸湧現北返車潮，估南下車流全天約7000輛、北上約1萬5000輛；連假最後一天28日預計全天北上車流量將達1萬5800輛，車多壅塞時段為下午1時至深夜11時。

228連假，第4區養護工程處呼籲用路人盡早規劃行程，避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段，交控中心將持續動態實施蘇花改大客車優先措施，並依據交通狀況動態調控蘇花路廊沿線路口號誌，以及協同警力指揮疏導維護交通秩序。（編輯：戴光育）1120226

#蘇花路廊
#交控中心
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