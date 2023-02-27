桃園大溪老街等6景區亮擁擠紅燈 警實施人車管制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市觀光旅遊局表示，民眾把握228連假外出旅遊，桃園今天以大溪老街等6處景點人車最多，觀光景區舒適度燈號都亮紅燈。除透過路口告示提醒民眾，警方也進行人車管制。

觀旅局指出，今天天氣好轉，再加上適逢櫻花季，民眾紛紛走向戶外，桃園市大溪老城區、拉拉山、永安及竹圍漁港、青埔休閒遊憩區、虎頭山風景特定區等6處人車最多，觀光景區舒適度燈號都亮起紅燈。

其中，大溪老城區從上午就出現眾多人潮，許多遊客湧入老街散步吃美食，觀光景區舒適度燈號一直亮紅燈；拉拉山的賞櫻人潮，永安與竹圍漁港，青埔及虎頭山的人潮則在下午湧現，燈號轉為紅燈。

觀旅局指出，這6處景點，除透過路口的LED（發光二極體）告示提醒民眾人車狀況，警方也進行交通疏導，到了下午5時後人潮已逐漸散去。

大溪警分局表示，警方從下午1時起至晚間6時，大溪武嶺橋、橋頭五叉路口及往崎頂方向的大溪介壽、員林路口車多壅塞，因此設置人車管制點。

警方指出，另外封閉三元一街禁止車輛匯流，介壽、員林路口禁止左轉，疏導繞行新興街往國道3號方向車流。至於228連假的最後一天，也會視情況彈性進行交通疏導。（編輯：戴光育）1120227