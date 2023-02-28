228連假收假日 省道估午後車潮湧現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北28日電）今天是228連假收假日，公路總局表示，預估在中午前後至下午時段，除了有返回工作地外、亦伴隨把握最後時機出遊車潮，包含台61線竹南路段等。

今天是228連假最後一天，交通部公路總局指出，截至上午9時止，省道路況大致上良好，因假期即將結束，預估中午前後至下午時段將湧現車潮。

公路總局表示，省道易壅塞路段，包含台61線竹南路段與中彰大橋路段、台1線水底寮路段、台9線蘇花路廊、銜接國道的台86線仁德系統路段與歸仁交流道、台18線中埔交流道等。

觀光風景區易壅塞路段，包含台2線福隆路段與萬里至大武崙路段，台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台3線大溪路段及台9甲線新店至烏來路段等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公路總局提醒，由於昨天下午時段部分觀光地區及快速公路路段車流量較高，包含北部台2線濱海公路路段、台3大溪老街至武嶺橋路段、台4線崁津大橋至武嶺橋路段、台7乙線大埔路段至三峽老街路段、台9甲線烏來老街路段至新烏路段、台15線浸水橋路段至南寮路段。

還有中部台61線中彰大橋路段、台78線斗南路段、南部台1線楓港路段、台9線南迴公路（台9線麻里巴橋路段、草埔森永隧道至雙流路段）、東部台9線蘇花公路（東澳、南澳、和平、崇德）等，請旅客今天行駛時特別留意。（編輯：張雅淨）1120228