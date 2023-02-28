228連假最後一天 蘇花路廊全線順暢
2023/2/28 13:51（2/28 14:06 更新）
228連假最後一天，蘇花路廊28日上午起北返車輛雖多，但不至於壅塞，崇德管制站前交通順暢。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年2月28日
（中央社記者張祈花蓮縣28日電）228連假最後一天，蘇花路廊昨天中午後北上車流明顯增加，今天上午北返車輛雖多，但不至於壅塞，公路總局預估午後將進入北返高峰。
花蓮縣警局新城分局交通組長吳俊義今天接受中央社記者採訪指出，北返車流昨天中午後湧現，下午3時崇德管制站實施管制放行，車潮一直到晚間8時才緩解，恢復正常通行。
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吳俊義指出，今天上午蘇花路廊北上車流較南下多，但不至於壅塞，全線順暢，推測用路人預期交通堵塞，提前昨天北返或今天下午後出發，警方將視車流狀況機動實施交通管制。
公路總局統計，今年228連假蘇花路廊南下交通量較去年228同期增加約2成，按照過往連續假期疏運交通趨勢研判，中午後花蓮崇德地區將陸續出現車潮，預計今天北上車流量將達到1萬5800輛，車多時段將從下午1時持續至晚間11時。（編輯：孫承武）1120228
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