更多編輯台推薦新聞：
楊紫瓊奪美國演員工會獎激動爆粗口 媽的多重宇宙寫紀錄
娛樂

楊紫瓊奪美國演員工會獎激動爆粗口 媽的多重宇宙寫紀錄

影片／經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位
運動

影片／經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位

NCC首度揭密高頻電波監測站 天線陣列有如神秘麥田圈
生活

NCC首度揭密高頻電波監測站 天線陣列有如神秘麥田圈

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

228連假最後一天 蘇花路廊全線順暢

2023/2/28 13:51（2/28 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
228連假最後一天，蘇花路廊28日上午起北返車輛雖多，但不至於壅塞，崇德管制站前交通順暢。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年2月28日
228連假最後一天，蘇花路廊28日上午起北返車輛雖多，但不至於壅塞，崇德管制站前交通順暢。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年2月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）228連假最後一天，蘇花路廊昨天中午後北上車流明顯增加，今天上午北返車輛雖多，但不至於壅塞，公路總局預估午後將進入北返高峰。

花蓮縣警局新城分局交通組長吳俊義今天接受中央社記者採訪指出，北返車流昨天中午後湧現，下午3時崇德管制站實施管制放行，車潮一直到晚間8時才緩解，恢復正常通行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳俊義指出，今天上午蘇花路廊北上車流較南下多，但不至於壅塞，全線順暢，推測用路人預期交通堵塞，提前昨天北返或今天下午後出發，警方將視車流狀況機動實施交通管制。

公路總局統計，今年228連假蘇花路廊南下交通量較去年228同期增加約2成，按照過往連續假期疏運交通趨勢研判，中午後花蓮崇德地區將陸續出現車潮，預計今天北上車流量將達到1萬5800輛，車多時段將從下午1時持續至晚間11時。（編輯：孫承武）1120228

#蘇花路廊
#吳俊義
#公路總局
吳俊義
連假首日蘇花路廊車多順暢 合歡山景區湧車潮蘇花路廊北返車潮湧現 崇德管制站管制放行
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族