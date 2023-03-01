台南228連假擠爆 湧進逾百萬人旅宿近9成

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228連假已落幕，台南地區統計連假4天來共湧入逾百萬人次，平均住宿率近9成，各熱門景點盡是人潮。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月1日

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（中央社記者張榮祥台南1日電）228連假落幕，台南擠爆，市府今天統計，各大古蹟景點、商圈、老街，4天來共湧入逾百萬人，平均住宿率近9成，放眼望去盡是人潮；與去年同期連假相比，遊客總數較去年增4成。

台南市政府觀光旅遊局今天新聞稿指出，台南228和平紀念日4天連假氣候宜人，市區街道巷弄老街、戶外踏青親子遊憩及賞花景點，盡是走訪人潮，旅宿平均住房率近9成。

觀旅局統計，相較去年同期連假，今年遊客總數增加4成；國華海安商圈、小西門商圈、南紡商圈、赤崁樓、孔廟文化園區等，吸引逾50萬人湧進；安平老街、新化老街、鹽水老街及菁寮老街等，也有逾20萬人走訪尋覓。

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烏山頭風景區﹑白河關子嶺風景區、梅嶺風景區、尖山埤渡假村、德元埤荷蘭村與十鼓文創園區等戶外景點，吸引逾9萬人踏青旅遊；台南市美術館及奇美博物館、台灣歷史博物館、山上花園水道博物館及左鎮化石園區，也有逾6萬名遊客到訪。

擁有月牙灣沙灘及市集的漁光島、黃金海岸、安平港區，擠進逾3萬人戲沙踏浪賞夕陽；頑皮世界野生動物園吸引逾2萬名遊客；虎頭埤風景區也有近2萬名遊客入園。水交社文化園區今年舉辦首屆「FOCASA馬戲藝術節」，場場爆滿，吸引逾6萬人；學甲蜀葵花文化節湧入3萬人賞花。（編輯：孫承武）1120301