青農農業經營準備金 6日到24日開放申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北2日電）行政院農業委員會今天發布新聞稿表示，「青年農民農業經營準備金」上半年開放申請期間6日到24日，最高給予2年新台幣72萬元，青農、畢業生可報名參與。

農委會說，方案適用對象為18歲到45歲從農未滿2年的新進農民，包含農業公費專班畢業、農業相關科系畢業或經其他農業專業訓練具農業經營技術的新進農民，可到線上申辦整合系統https://www.yfreserves.tw/辦理或以免付費諮詢專線0800508598洽詢。

農委會輔導處表示，經審查符合資格條件後，將給予最高2年合計36萬元或72萬元農業經營準備金，按月給付1.5萬或3萬元，穩定新進農民經營、發展茁壯。

輔導處說，民國109年到111年下半年申請案件，經書面資格審查與實地訪視，符合資格者已按月給付農業經營準備金，目前已515名新進農民納入輔導。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於112年上半年方案，輔導處表示，除延續原先內容，並循往例設基準日，以2月28日作為申請人年齡與實際從農年期等計算基準，後續會透過訪視，持續追蹤輔導已領取農業經營準備金的申請人產業發展，以利串接農委會相關產業資源。

農委會統計，協助青年返鄉從農，106年起推動新農民培育計畫，規劃10年內培育3萬名新農民，截至去年底已累積培育1萬8497人。（編輯：李明宗）1120302