新制勞退收益揭示 勞部：無急用可等基金回升再領

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（中央社記者曾以寧台北2日電）新制勞退基金運用收益分配，今天揭示於勞退個人專戶。勞動部指出，基金收益去年因金融市場波動為負數，但勞工請領有保證收益，若暫無急用也可等基金收益回升再請領。

新制勞退基金2021年度運用收益總計近新台幣2836億8469萬餘元，但去年受全球金融市場振動影響造成虧損約2280億元。去年度的運用收益分配，今天揭示於勞退個人專戶。

勞保局勞工退休金組組長楊佳惠接受中央社記者採訪表示，目前適用新制勞退基金的勞工約有1251萬戶，但每個勞工提繳的時間和金額不同，因此在收益分配上會有所不同，算法並非總收益直接除以適用戶。

勞退個人專戶有累積本金及收益2部分，累積本金是歷年提繳退休金，不受基金運用情形影響；收益則為歷年依勞動基金運用局投資實際收益作分配，且有「保證收益機制」，不會低於以2年定期存款利率所計算的收益。

楊佳惠說明，相關金額會在勞工請領退休金時做總結算，除累積本金以外，收益部分將依情況擇優分配，若實際收益比較好，就會以實際收益進行分配；但若實際收益低於保證收益，就會以保證收益分配。

楊佳惠指出，大部分勞工提繳時間都不會只有一年，因此每年收益情況只是過程，而以長期績效觀察，新制勞退基金在民國102年至112年1月間平均投資報酬率為4.26%，長期投資績效穩健，因此以保證收益計算的情況並不常見，可能只有已退休、請領過退休金後又再次短期受僱等特殊情況，才會適用。

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楊佳惠提醒，因當期最新基金運用狀況會影響勞工分配到的收益，因此勞工在請領退休金之前，可以先查詢試算收益結果；遇到當期收益不佳的情況，若暫時沒有急著用錢，也可參考每期公告，等基金收益回升時再請領。

查詢勞工退休金專戶收益管道包含，可持本人身分證件正本到勞保局總局或各地辦事處櫃台查詢；或上勞保局網站e化服務系統，使用自然人憑證、行動電話認證、或透過健保卡卡號及戶口名簿戶號查詢；若有申請勞動保障卡，也可到發卡銀行實體ATM查詢；持郵政金融卡，則可在簽署勞保局資料查詢服務同意書後，透過郵局ATM查詢。（編輯：管中維）1120302