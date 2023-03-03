旅遊減塑草案預告衝擊業者？環署指未定案

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）媒體報導環保署1月預告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，對相關業者造成不小衝擊。環保署今天表示，還在預告期，仍可綜合考量各界意見，尚未定案。

近日媒體報導環保署在1月預告的「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，對業者造成不小衝擊。環保署今天發布新聞指出，還在預告期間，預告草案並非定案，會參考環保旅館最佳可行的實際作業及必要的緩衝期，做適度調整。

環保署指出，草案中針對不主動提供一次用旅宿用品的規定， 是指消費者若有需求，仍可提供一次用旅宿用品，或是飯店業者可將洗髮、沐浴等液態盥洗及保養用品改以非一次用的大瓶裝（180毫升以上）、壁掛式方式提供。

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此外，消費者若自備一次用衛生用品，如牙刷、牙膏等用品，業者應給予房價優惠，或可在網站上提供較低價的環保房型選購服務。環保署表示，以上作法，都可符合草案規定。

環保署提醒業者、民眾，其實減少一次用旅宿用品已是歐洲永續旅遊及減塑潮流，而且國內許多知名連鎖飯店也已實施多年，呼籲共同響應，以節約資源使用、減少產生廢棄物，進而減輕環境負荷。（編輯：李亨山）1120303