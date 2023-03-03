提前掃墓 清明連假前2週休國道單一費率再7折

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北3日電）4月1日至5日有5天清明連假，為鼓勵民眾提前掃墓以分散連假國道壅塞車流，高速公路於清明節連假前2週休（3月18日、19日及26日）實施國道一費率再7折收費。

高公局今天發布新聞稿指出，自民國103年起於清明節連假前的週休實施通行費率優惠，鼓勵民眾提前掃墓分流，經統計，實施通行費優惠的週休例假日交通量較一般週休約增加1成，可分散清明節掃墓車流。

高公局表示，經試算，小型車單一費率再打7折的通行費率為每公里新台幣0.63元，台北（圓山）至高雄的通行費僅213元，較一般費率343元節省130元。

至於短途（每日行駛里程在42公里以下）用路人，因連假國道取消每天20公里免費措施，通行費會略有增加，建議短途用路人改行駛地方道路。

另外，清明節前一週六（3月25日）為補上班日，隔日（3月26日）不實施例行假日國5北向高乘載管制。

今年清明節連假國道疏導措施，還包括0至5時暫停收費，尖峰時段實施國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、虎尾、國3西濱及國5石碇、坪林匝道封閉，國1內湖至頭份及國3木柵至香山南向高乘載管制，國5蘇澳至頭城北向高乘載管制。（編輯：李亨山）1120303