明道大學欠薪員工組自救會 教育部要求9日前發薪

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（中央社記者吳哲豪、陳至中彰化3日電）明道大學積欠員工薪水，教職員發起成立自救會。教育部今天表示，已於2月底發函學校，要求於本月9日前發放積欠的薪資，否則將依法裁罰。

位於彰化埤頭鄉的私立明道大學被教育部私校退場審議委員會列為專案輔導學校，不過到了去年11月底，有學校教師拿不到薪水的情形，教師們沒有錢無法過年，當時學校回應，董事會持續支持下，已順利籌措到新台幣2億元挹注校務長期運作資金；不過今天又有自救會成員指出，校方又積欠教職員工薪水。

一名自救會成員向中央社記者表示，學校積欠薪水，教職員工想法意見不一，因此成立自救會為學校教職員工權益把關，讓教職員工知道有自救會的存在，有需要就加入，同時整合大家意見形成共識。

成員指出，他們也希望了解學校未來的發展方向，因為學校財務出現問題，該發的薪水都沒有發，教職員工壓力很大，有人要養老婆小孩，也有人要繳房貸，因此才會決定組自救會。

成員說，董事會雖然很努力，但學校狀況一直無法穩定下來，校方一直說會有人捐款或挹注資金，但學校教職員工一直沒看到，像是發薪水等承諾都沒有實現，但他們認為明道大學以往招生的狀況不錯，現在校方對未來發展方向有新想法，他們也希望能表達教職員工的意見。

成員指出，目前自救會成員約有140人左右，中午開說明會整合大家的意見，再和學校進行溝通。

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教育部今天稍晚以文字回應媒體，去年12月接獲教師陳情指明道大學欠薪，經發函督導後，校方於今年1月17日補發去年11月份的薪資。教育部持續追蹤，又於今年2月23日再度發函明道大學，限期於3月9日前確實發放去年12月起積欠的薪資，否則將祭出裁罰。

明道大學校方則回應指出，期待能和教職員工建立良好溝通管道，對成立自救會，學校予以尊重，營造董事會、學校與教職員工生三贏，讓學校永續經營。（編輯：陳政偉）1120303