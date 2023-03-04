台港拚觀光撒錢搶客 訪歐要先申請電子旅行許可

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（中央社紐約4日綜合外電報導）隨著疫情緩和，世界各地陸續湧現旅遊人潮，不過出國前要查詢清楚各地新的旅行規定，像是2024年後要去歐洲得先申請ETIAS。亞洲方面，香港和台灣力拚觀光，送機票和消費金。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐洲聯盟（EU）2024年將實施「歐盟旅行資訊及授權系統」（ETIAS）簽證豁免措施，這是一種電子版旅行授權，類似美國的「旅行授權電子系統」（ESTA），實施對象為目前可免簽前往申根區、包含台灣在內的60多國非歐盟公民。

這是歐盟為了加強入境安檢及因應遊客增加，而向入境的免簽旅客收費。ETIAS所需費用為7歐元（約新台幣228元），有效期限為3年。申請美國ESTA的費用則為21美元（約新台幣641元），有效期限為2年。

隨著旅遊業全面回暖，亞洲旅遊景點在疫情後尤其積極振興觀光。香港已經宣布計劃贈送50萬張免費機票，台灣則規劃針對日韓、新南向、港澳、歐美四大主力市場的自由行旅客、團客，分別規劃50萬份新台幣5000元消費金，以及獎助9萬團、每團1萬元到2萬元的組團獎金等誘因。

台灣為了加速促進觀光產業復甦，讓更多國際旅客來台，希望今年達到觀光客增加到600萬人次、明年達到1200萬人次觀光客來台的目標。

香港當局為重振疫情後的經濟民生，啟動大型對外宣傳活動，3月1日開始向中國大陸及海外旅客免費贈送約50萬張機票，為期6個月。同時也將在夏季贈送8萬張機票給香港民眾。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1120304