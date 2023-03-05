出國NG行為頻傳 旅遊作家籲尊重禮節維持形象

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（中央社記者余曉涵台北5日電）邊境開放之後，不少民眾安排出國旅遊，但也出現不少NG行為引發討論。旅遊作家943今天呼籲，民眾出國不但要尊重當地習俗，也要遵守禮節，維持台灣的形象。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓邊境封鎖許久，解封之後不少民眾都規劃出國行程，但也陸續出現不少NG行為，包含有旅客到日本拉麵店用餐，卻6個人輪流吃3碗拉麵，還有旅客參加希臘團體遊程，卻跟團員搶房間等。

旅遊作家943今天向媒體分享親身經歷過的旅客NG行為，943說，她在機場遇到亞洲遊客看她坐的沙發隔壁有一人空間，就直接用臀部撞過來把她擠到旁邊，讓那名亞洲遊客和成年兒子一起坐。

除此之外，943表示，在維也納聽歌劇時，被也是買站票的德語歐洲遊客硬擠，那人把她站的位子搶走、還說是她搶位子，旁邊民眾幫忙叫屈，對方仍然不理，讓她只好站在後面伸長脖子看歌劇。

943指出，曾在台灣書店看到東南亞華人年輕遊客一直開關廁所門、進進出出地玩自動掀蓋馬桶；也有聽日本翻譯說過東南亞華人旅行團會拿走公廁捲筒衛生紙，或把餐廳桌上的醃製配菜打包帶走等。

943呼籲，民眾出國不但要尊重當地習俗，也要遵守禮節，維持台灣的形象，例如自駕開車不要搶快，且要禮讓行人，在許多行人優先的國家，若不禮讓行人很容易發生車禍，不但惹上麻煩還可能被罰款。

943提到，雖然遇到的日本九州業者有特別表示台灣人已經比其他國家遊客更遵守溫泉禮節，但既然溫泉禮儀可以學習遵守，禮讓行人應該也不難辦到。

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943提醒，以旅客最愛去的日本為例，日本大眾運輸上日本乘客都是用手機發圖文訊息，也要小心不要發出鈴聲或觀看影片聲音，建議最好切換成靜音；不少人常不小心一興奮就大聲交談，雖然也常遇到其他國家遊客高聲談笑，但這樣的行為還是建議避免。

943指出，其他很容易觸犯的禁忌，還有日本住房和餐廳是算人頭的，訂雙人房就不能入住3人，幾人用餐就要點幾人份，拍攝店家內部最好事先徵求同意，遵守禮節很重要。（編輯：張雅淨）1120305