抗癌成功門諾醫院無膽卻勇敢志工 笑顏陪伴癌友

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）教職退休，73歲門諾醫院志工鄭偉民，罹癌後恢復健康，主動赴癌症資源中心服務，4年來梳理租借假髮並陪伴癌友樂觀面對，幫助許多患者度過病痛，被封為門諾最愛笑的志工爺爺。

「很勇敢卻無膽！」很難看出笑容可掬、愛開玩笑的鄭爺爺，曾是胃癌患者。他總自嘲個性勇敢，手術後卻成了無膽之人；回想起8年前因高血壓就診，被醫師2次要求健檢都當「逃兵」，第3次妥協，確診罹患胃癌第1期，治療過程沒有惶恐悲傷，反倒更正向看待自己人生下半場。

鄭偉民說，胃鏡檢查過程，發現醫師欲言又止，隱約嗅到一點異樣，心裡有數地淡然指著屏幕裡滿是紅點的圖樣，笑問「這些是不是就是癌細胞」，希望以輕鬆口吻化解原本瀰漫診間的凝重氣氛。

65歲開始抗癌，鄭偉民坦言治療過程「很痛」，肝臟切掉一部分，膽囊也割除，身上同時掛了6條引流管，不知道自己是否能熬過病痛，曾想過最壞打算，好在醫護細心照料，重啟他過往教書、研究學問的毅力，成功對抗病魔。

他說，手術後麻藥未退，在加護病房甦醒就告訴自己，為報答醫師賜予的力量和幫助，「只要我還能站起來，就要傳遞出去」；4年前投身癌症資源中心當志工，用自身治療及面對癌症經驗，幫助癌友正視自己的生命。

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在患者眼中，鄭偉民陪伴過程總是充滿溫暖笑顏，不斷分享怎麼用積極態度治療癌症，並以正向心念面對每一天。他還常叮嚀大家「一天到晚自怨自艾幹什麼」，與其躲在家中消磨生命，倒不如走出去面向陽光，看看大自然變化、聽聽鳥兒叫聲。

鄭偉民相當珍惜重生後的日常，不僅擔任志工，還成為癌資中心瑜伽班長。他說，每個人病況不同，為了鼓勵癌友重拾治療信心，幾乎都用嘻嘻哈哈口吻交談，藉此敞開心胸、忘卻擔憂，並以自己的開懷心態和外表為例，希望大家勇敢抗癌，謹遵醫囑、樂觀迎接每一天，是療程中最重要關鍵。（編輯：陳仁華）1120307