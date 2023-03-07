清明連假飛日本須留意航班 機場人力不足狀況多

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（中央社記者余曉涵台北7日電）清明連假期間不少民眾都想去日本賞櫻，不過因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後日本機場人力不足，取消、改班的狀況多，提醒出國民眾要留意航班資訊。

今年解封後第1個櫻花季，不少旅客都安排到日本賞櫻，尤其日本關西更是賞櫻熱點，不過受到日本關西機場人力不足影響，部分航空公司的航班有取消、改班的狀況。

就有網友今天在批踢踢實業坊（PTT BBS）上發文表示，清明連假原定搭乘星宇航空，今天卻收到航班取消簡訊。對此，星宇航空說，因關西機場地勤代理人力短缺，經多次協調，地勤代理仍無法調度人力提供服務，故遺憾取消部分星期天的JX820台北-大阪、JX821大阪-台北航班。

星宇航空說，受取消航班旅客，將陸續協助轉至其他航班或安排退票免手續費，星宇航空大阪航線於取消區間仍將維持每週13班運能服務。

台灣虎航也因機場人力不足將原本的飛往關西機場的晚班航班改為早班航班，台灣虎航說，由於關西機場人力不足，所以才配合改航班時間，雖然時間上從晚上改成早上，但這已經是與日方協調的結果，希望可以讓旅客的不便降到最低。

目前並沒有航班異動的中華航空則指出，自日本及台灣放寬邊境管制，旅客訂位增加，華航持續密切關注機場運作能量，並因應市場需求，滾動式調整航班，旅客可於華航網站或APP查詢確認航班動態資訊。

長榮航空也表示，因應日本航線需求，與當地機場及地勤代理協商並獲得支持，維持日本航線正常營運。（編輯：陳政偉）1120307