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大專原住民學生休學 1/4因工作需求

2023/3/7 18:57
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（中央社記者陳至中台北7日電）大專原住民族學生休退學率偏高，引起監察委員關注。教育部調查發現，休學的原住民學生中，有1/4是因「工作需求」，因經濟壓力須先工作，其中許多人就沒復學。教育部會持續強化安心就學措施。

監察院今天發出新聞稿，指出原住民族學生接受高等教育，面臨經濟與文化落差的問題，109學年大專原住民專班學生退學率為9.3%（非專班學生為7.3%），原民學生退學率居高不下，監察委員范巽綠、鴻義章、浦忠成認有進一步瞭解的必要，已申請自動調查。

教育部晚間以文字回應中央社提問，指109學年大專原住民學生休學人數為3110人，調查其中原因，「工作需求」占24.6%，「志趣不合」占14.2%，「經濟困難」占9.6%。

同年原住民學生退學人數為3330人，以「休學逾期未復學」占30.7%最多，「逾期未註冊」占26.3%，「志趣不合」占19.8%。

教育部解釋，為改善休退學情形，將強化經濟面、學習輔導面、生活輔導面，具體措施包括減免學雜費、補貼校外租金、提供助學計畫。

教育部也持續強化大專校院原住民資源中心（原資中心），目前各校普遍建立諮詢與陪伴機制，透過社團或課外活動，了解原住民學生需求，並提供協助。（編輯：張雅淨）1120307

#教育部
#范巽綠
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