雞蛋荒吃鴨蛋引討論 陳吉仲：全力促銷國產農產品

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（中央社記者王揚宇、范正祥、王承中台北8日電）立委建議面臨雞蛋荒，可找鴨蛋作為替代品，引發各界討論；農委會主委陳吉仲今天受訪說，要讓消費者取得所需蛋白質，鴨蛋是其中一部分，農委會本來就要全力促銷國產農產品。

缺蛋危機尚未解除，民進黨立委張宏陸7日質詢時建議，可調配部分加工用鴨蛋，挪至市面上販售當雞蛋替代品。陳吉仲備詢表示，雞蛋、鴨蛋加工用途不同，加工製品比較難代替，但若是消費者，則歡迎多購買台灣的鴨蛋。

立法院財政等6委員會聯席會議今天審查行政院函請審議「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，陳吉仲列席。

陳吉仲日前呼籲民眾改吃鴨蛋，被批評說風涼話、何不食肉糜。他今天會前接受媒體聯訪時對此表示，目前雞蛋的供應情形，還是維持在11萬2000箱左右、約2200多萬顆，加工業者配合調度，國內鴨蛋也可以同步供應，農委會的工作就是要讓所有消費者盡量取得所需的蛋白質，鴨蛋只是供應的一部分。

陳吉仲指出，他昨天於立法院答詢時有特別說明，雞蛋、鴨蛋在加工上情形不同，加工部分無法取代；而在消費者部分，除歡迎大家購買國內農產品，農委會也會全力調度雞蛋，滿足民眾所需，不過農委會本來就是要全力促銷國產農產品。

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媒體追問，促銷鴨蛋會否造成供需失衡，導致端午節鴨蛋價格飆漲。陳吉仲說，這1、2年所有國內畜產品，不管雞蛋、鴨蛋、雞肉、鴨肉、豬肉價格都上漲，主要是因為原物料黃豆、玉米等價格大幅上漲，飼料成本上漲7成。

但他說，玉米期貨價格已穩定回穩，飼料成本在幾個禮拜前每公斤回跌0.5元，飼料價格相對回穩時，畜產品價格就會穩定在一定水準。（編輯：翟思嘉）1120308