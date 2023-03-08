潘文忠：不會讓學生上戰場 學校防護團本意是防災

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北8日電）媒體報導教育部要求16歲以上學生造冊，被質疑是為戰時動員做準備。教育部長潘文忠今天重申，「學校防護團」的本意是防災自救、救人，不會讓學生上戰場。

教育部依據民防法授權，於民國111年5月制訂「學校青年服勤動員準備分類計畫」，讓高中以上學校編組「學校防護團」，並要求各校在「全民防衛動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料，遭媒體質疑是要動員學生，在戰時投入救護及武器生產，引發爭議。

教育部於3月3日發布新聞稿，宣布各校停止在「全民防衛動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料，人員編組回歸留校備查即可。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做業務概況報告，中國國民黨籍立委鄭麗文質詢時不斷質疑，要求各校上網建置青年服勤資料，不可能只是國防部要求、教育部照辦，一定是來自行政院或更高層的要求。

鄭麗文表示，相關議題引起社會恐慌，教育部的腰桿應挺起來，保護台灣的學生。潘文忠則多次重申，不會讓學生上戰場，「在學生都是我們要維護的對象。」

隨後質詢的民主進步黨籍立委吳思瑤表示，行政院、國防部、教育部已數度對外澄清，「學校防護團」的目的是強化民防、防災教育，呼籲有心人士不要再抹黑、釋放不正確的訊息，製造社會恐慌。

潘文忠也說，培養防災、救人自救的能力，才是「學校防護團」的本意，不可能讓台灣的學生上戰場。

潘文忠今天稍早接受媒體聯訪時提到，學校早就有行之有年的「學校防護團」編組，這次是行政院希望透過數位資料建置，讓人力統合。但各界有疑慮，因此教育部已行文各校，停止在「全民防衛動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料，人員編組回歸留校備查即可。

潘文忠說，學校防護團編組訓練仍會持續進行，很多與防災、逃難、避難有關，都是非常重要的訓練和技能。（編輯：李亨山）1120308