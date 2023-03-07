藍委質疑全動法修法公告違規 國防部：符合規定且屬常見法制作業

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（中央社記者王承中、游凱翔台北7日電）國民黨立委今天表示，國防部預告修正全動法公告期僅14天，已違反規定，因此要求撤回公告；國防部回應，並未違反規定，預告期滿後仍持續蒐集各界意見、審慎研修，並無期滿「撤回預告」問題。

國防部日前預告修正「全民防衛動員準備法」，引發外界爭議。行政院長陳建仁日前表示，修法預告14天後，就會請國防部下架，等各界意見整合後才會提出。

國民黨立委林為洲上午在立法院召開記者會指出，行政院秘書長105年9月5日院台規字第1050175399號函規定，法規命令草案應至少公告周知60日，除非有「情況急迫顯然無法事先公告周知」，或「情況特殊，有定較短期間之必要者」的條件下，才可以縮短60日的規定。

林為洲表示，而國防部縮短公告天數為14日的理由是「為完備動員緊急應變機制，保障人民權益及維護國家安全」，這有符合急迫性或者是特殊性嗎，如果有情報顯示，解放軍明天就要打來了，或下個月就要打來了，或許符合急迫性，縮短成7天都可以接受。

林為洲指出，連人命關天的「黑尿症」要納入罕見疾病，公告期都還要花60天，結果非關人命的全動法只要14天。要求國防部撤回全動法的公告，重新公告以滿足60天的公告期，只要不是撤回公告，就代表原公告持續有效。

國防部晚間發布新聞稿回應，依民國105年行政院函釋，法律草案經主管機關檢視，確認與貿易、投資或智慧財產權無關者得免公告，因此國防部全動法修正草案是屬「法律」草案公告，非「法規命令」，且與貿易、投資或智慧財產權無關。但為了蒐整各界意見，訂定公告期間為14日，符合規定且屬常見法制作業。

國防部說明，上述行政院秘書長函，性質為「行政函釋」，並非「法規命令」，是行政院為統一規範各機關法制作業所頒，故全動法修正草案的預告，不違反「法規命令」問題。

國防部重申，全案預告期滿後，仍會持續蒐集各界意見，參考重要國家動員相關法規、審慎研修，以獲取共識，並無期滿後「撤回預告」問題。（編輯：林興盟）1120307