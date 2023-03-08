新北每年篩檢子宮頸癌逾40萬人 篩出逾600名個案

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市衛生局今天表示，新北人類乳突病毒疫苗接種涵蓋率達92.9%，有助預防子宮頸癌；子宮頸抹片每年篩檢逾40萬人，篩出超過600名子宮頸癌個案，發生率及死亡率都逐年下降。

新北衛生局健康管理科長陳欣蓉今天接受中央社記者電訪表示，子宮頸癌為女性常見癌症之一，新北市從民國99年起推動接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，針對七年級女學生推動大規模接種HPV疫苗，防治子宮頸癌從年輕做起。

陳欣蓉說，110年接種HPV（2價，可預防2種不同類型的HPV病毒）疫苗的接種人數1萬2000餘人，涵蓋率86.7%。111年（9價）疫苗接種人數1萬3000餘人，涵蓋率92.9%。

她說，2價及9價HPV疫苗可預防約70%以上的子宮頸癌，9價疫苗可預防90%由HPV6及HPV11所引起的尖頭濕疣；另對於陰道癌、外陰癌、陰莖癌、肛門癌、生殖器疣等HPV相關癌症，也有保護效果。

陳欣蓉表示，衛生局長陳潤秋3月1日受邀參加亞太區年度診斷線上論壇，與新加坡、澳洲、印尼、印度和巴基斯坦的各國專家，探討亞太地區婦女健康議題，分享台灣推動HPV及子宮頸癌防治成功經驗；有來自德國的參與者在會議中，稱讚台灣經驗與德國經驗不同。

衛生局統計，新北市近5年（105年至109年），每3年一次的子宮頸抹片篩檢，平均涵蓋率57.22%，略高於全國的54.45%；新北每年篩檢量超過40萬人，可找出超過600名確診癌症個案，避免家庭失去親愛的家人。

衛生局統計發現，實證顯示大規模子宮頸抹片篩檢可降低60%至90%子宮頸癌發生率與死亡率。

衛生局說，積極預防、定期篩檢為遠離子宮頸癌的不二法門，除透過校園施打公費HPV疫苗，也利用便捷的巡迴車到社區，提供子宮頸抹片篩檢服務，也連結各醫院內相關資源，鼓勵女性接種與篩檢，遠離子宮頸癌的威脅。（編輯：李錫璋）1120308