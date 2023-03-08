藥毒所農藥皮膚過敏評估平台 首創無動物犧牲

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行政院農委會農業藥物毒物試驗所8日舉行「打造無動物犧牲之農藥新穎皮膚過敏性評估平台」記者會，宣布由農委會畜牧處爭取經費，與國衛院及台大學者合作完成的成果。中央社記者楊淑閔攝 112年3月8日

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）農委會藥毒所今天發布全球首個農藥皮膚過敏性評估人工智慧演算平台，減少犧牲天竺鼠或小鼠，顧及動物福祉，且試驗時間可大幅縮短，費時3年完成，已吸引德、法、日商使用。

行政院農業委員會藥物毒物試驗所今天召開「打造無動物犧牲之農藥新穎皮膚過敏性評估平台」記者會，發布由農委會畜牧處經費支持，攜手國家衛生研究院及台灣大學學者合作的成果。

此項平台所用的補充試驗資料，是由台大獸醫學系副教授王家琪執行的體外細胞試驗，不犧牲動物，且只要4天。她說，去年補充了20個成分或成品的試驗資料，今年再提供3個，會持續做細胞試驗補充資料不足之處。

國衛院研究人員童俊維負責開發此平台的AI辨識化學品與過敏機制相關預測模式，他說，國內完成的平台建置，準確率則達8成以上，最高到9成多。

童俊維指出，國外也曾嘗試建置農藥的皮膚過敏性評估平台，但是因為採用既有的化妝品、常用工業用化學品預測模式，比較不適用於反應較強烈的農藥化學成分，因此準確率僅7、8成，後來沒有建置。

他並說明，國內平台預測時所用的後台資料，除了統合國際文獻，並包含藥毒所長年累積的豐富試驗資料，以及王家琪補充的體外細胞試驗資料，所以準確率提高。

歐盟發起3R（替代、減量、精緻化）議題，全球陸續響應推進。藥毒所副研究員廖俊麟指出，歐盟2013年起已就化妝品研發規定禁用動物實驗，台灣在2019年也對化妝品研發禁用動物實驗。

農藥方面，他說，美國環保署公告2035年前要替代農藥測試時採用的傳統哺乳動物試驗；台灣則於2010年起陸續導入動物3R農藥試驗研究，2020年執行精進動物3R的大型政策計畫，2022年底，藥毒所推出成果，上架全球首個無動物犧牲之「農藥新穎皮膚過敏性評估平台」。

平台現已開放使用，目前輸入各種化學成分，即可查詢皮膚過敏性資訊，未來可以輸入成品名搜尋。因為可節省產品開發的投資成本，童俊維說，已有非農藥廠商的法國萊雅、日本資生堂及德國化妝品廠商上平台使用。

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原本使用活體動物天竺鼠進行皮膚過敏性試驗，每次需用60隻，試驗約需35天；若用小鼠做局部淋巴結試驗，也要使用30隻，試驗期程21天；期間對動物會有傷害性，試驗結束動物也會處理掉。

攜手國內動保團體台灣動物社會研究會努力多年，畜牧處副處長江文對平台研發成功感到欣慰，同時希望民眾了解3R議題，善待動物不僅於家中寵物，還有實驗動物，應減輕其痛苦，朝不使用邁進。（編輯：陳清芳）1120308