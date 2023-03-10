擴散力較弱 中部、雲嘉南及高屏空氣品質亮紅燈

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）環保署空氣品質監測網顯示，今天環境風場為東北東風至偏東風，中部以南位於下風處，污染物易累積，預測中部、雲嘉南、高屏的空氣品質為對所有人不健康的紅色警示等級。

行政院環境保護署指出，依監測資料及氣象局上午10時氣象資料，今天環境風場為東北東風至偏東風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，受海上境外臭氧及午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。

環保署預測，北部、竹苗、宜蘭、花東空氣品質擴散影響區為普通等級，竹苗零星地區可能達橘色提醒等級；馬祖、金門、澎湖為橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為紅色警示等級。

接下來2天休假，環保署說，環境風場持續為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，預測11、12日，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。（編輯：管中維）1120310