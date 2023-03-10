受台商老闆溫暖形象吸引 越南籍研究生來台求學

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）越南國立土龍木大學中文系助理阮氏玉賢對華語文及書法很有興趣，過去工作經驗對台灣人溫暖印象深刻，今年申請至國立東華大學成為漢學研究生，希望將所學帶回越南教育下一代。

東華大學今天發出新聞稿指出，阮氏玉賢在越南國立土龍木大學（Thu Dau Mot University）中文系擔任助理，她說，曾經在越南台商開設工廠服務，對台灣老闆照顧員工溫暖形象留下深刻印象，當時就默默希望將來有機會一定要到台灣求學。

阮氏玉賢向正在東華大學就學的同事詢問，認為專業課程華語文、書法專業符合所需，還有古箏及古琴等古典技藝課程可選擇，且老師教學熱情、學生相處和睦，就決定申請入學，即便台灣有其他大學提出獎學金，也無法動搖。

阮氏玉賢說，來到台灣後，感受到師生對外籍生特別關照，從生活上的洗衣機操作、垃圾收集、交通指引等都很有耐心解說；另外，對台灣美食炸雞排、滷肉飯及珍珠奶茶特別有好感，完全適應台灣風土人情。

阮氏玉賢也利用課餘時間向華語文教學國際博士班主任朱嘉雯學習傳統樂器古箏。

阮氏玉賢說，過去在越南就讀「漢喃系」，研究漢字與喃字（古代越南）、現代及古代中文詩詞，這次來到東華大學就讀華語文教學暨書法國際碩士班，未來希望繼續留在台灣攻讀博士班，將所學帶回越南教育下一代，為兩國文化交流盡心力。（編輯：方沛清）1120310