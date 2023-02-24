越南NPO無償帶客遊河內 招手台灣旅客練中文[影]

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越南非營利組織HFTGs提供9種語言的免費城市導覽，向國際旅客介紹河內市的歷史文化。圖為HFTGs的中文導遊潘秋玄（左）正在為台灣旅客講解火爐監獄的歷史。中央社記者陳家倫河內攝 112年2月24日

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（中央社記者陳家倫河內24日專電）由越南大學生與上班族組成的非營利組織HFTGs，提供9種語言的免費城市導覽，創立13年吸引900人加入，成員接受訪問時特別表示：「我們有很多中文導遊，歡迎台灣旅客洽詢。」

HFTGs全名為河內免費導遊（Hanoi Free Tour Guides），成立於2010年，一開始只有20名成員，經過13年的傳承，迄今「人才庫」已有約900名免費導遊，他們大多是河內的大學生與上班族。

今年34歲的創辦人陶成功（Dao Thanh Cong）向中央社表示，河內市是越南旅遊重鎮之一，但國際旅客來玩的時候，溝通常面臨問題；另一方面，當地學生很需要一個練習外語的環境，讓他動念創立HFTGs。

HFTGs成立之初，只能提供英文導覽，且為了省錢包括網站架設都只能自己來，還要自掏腰包印傳單、教育訓練。立意雖然良好，但一開始因為沒錢行銷，欠缺知名度，足足有半年時間一個旅客都接不到。

「一客難求」讓HFTGs決定主動出擊。陶成功回憶，大夥當時前往外國人常造訪的飯店、餐廳發傳單，但或許是受到「天下沒有白吃的午餐」觀念影響，外國旅客們面對「不請自來」的免費導遊，總是一臉狐疑。

為了接到團，眾人只能更認真自我推銷，最後一對澳洲夫婦同意接受免費導覽，並由陶成功親自出馬，做足功課回答提問，果然打響HFTGs名氣，自此愈來愈多國際旅客到HFTGs網站尋求免費旅遊導覽服務。

HFTGs領導成員、大學生謝氏雲鍾（Ta Thi Van Chung）表示，HFTGs目前可提供英、法、德、俄、西、義、韓、中、日等共計9種語言的免費城市導覽，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前幾年平均每月可接待300團。

欲尋求服務的旅客，只要上HFTGs網站填寫需求單，包括旅客人數、聯絡方式、國籍、日期、下榻飯店、欲前往景點等資訊，HFTGs便會安排導遊接洽，旅客只需負擔導遊在導覽行程中所需的交通、門票費等。

儘管是非營利組織，但想成為HFTGs導遊得通過層層考驗，除了透過面試了解語言能力以及台風外，謝氏雲鍾指出，成員們至少得經過一個月的培訓，以充分了解越南的歷史、文化等，才能確保導覽品質。

有志加入HFTGs的人，大多希望藉此認識外國朋友、練習外語能力以及更深入了解自己生長的土地，再來就是希望能讓履歷增色，有助日後求職。而導覽過程的酸甜苦辣與文化衝擊，更豐富了人生。

國際旅客只要前往HFTGs網站填寫需求單，留下聯繫方式與旅客人數等資訊，就可以享受免費的河內市導覽服務。圖為HFTGs導遊帶領國際旅客走訪河內市知名景點龍邊橋。（HFTGs提供）中央社記者陳家倫河內傳真 112年2月24日

領導成員之一、26歲上班族阮明妝（Nguyen Minh Trang）回憶，有一次在接待一對年紀與她爸媽相當的英國夫婦時，她本來計劃坐車巡遊河內市，沒想到西方人酷愛走路，從早走到晚，一整天下來，共計步行10公里。

「那次導覽，我嘴痠、腿也痠」，阮明妝笑說，送那對夫婦回飯店時，對方看著手上的計步器開心得不得了，還跟她說：「真棒，謝謝妳陪我們走了一天」，她從那一天起頓悟，原來當導遊也是一個體力活。

類似經驗謝氏雲鍾也有過，有次她接待一名身高190公分的荷蘭人，而她的身高僅有150公分，那名荷蘭旅客走一步她要走兩步，甚至要小跑步才能跟上，過程中對方不時問她：「妳還好嗎？」讓她覺得很不好意思。

越台經貿、民間交流熱絡，HFTGs成員觀察，近年來開始有在越南的台灣上班族與HFTGs聯繫，但預約旅客仍以英文使用者最多，再來是韓文，中文使用者則以來自台灣、馬來西亞、香港、新加坡最常見，中國人反而很少。

HFTGs成員推測，或許是因為中國網路環境受限，旅客因而不知道有這項免費資源。HFTGs中文導遊、上班族潘秋玄（Phan Thu Huyen）說，團隊裡的中文導遊非常多，「希望報導之後，可以接到很多台灣旅客。」

潘秋玄帶團資歷已有6年，她觀察，與其他講中文的旅客相較，她所接觸到的台灣旅客很守時，「都會提前在飯店大廳等我」，且很多人是帶爸媽出遊，感覺家庭氣氛、關係都很好。（編輯：黃自強）1120224