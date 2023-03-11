2023阿里山花季登場 百花盛開療癒遊客

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阿里山花季登場，嘉義林管處11日在阿里山國家森林遊樂區舉辦記者會，邀請舞者在古木參天的巨木群棧道旁演繹阿里山地、水、櫻、木等元素，在悠揚旋律中，宣告春天到來。中央社記者蔡智明攝 112年3月11日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）阿里山花季登場，嘉義林管處今天在阿里山森林遊樂區舉辦記者會，上午近5000人入園，今年阿里山旅遊主打森林療癒，春季活動主題「櫻與音的對話」，百花盛開療癒遊客心靈。

嘉義林管處今天在阿里山國家森林遊樂區千歲檜平台舉辦花季記者會，邀請擅長將藝術體驗融入自然的「心流秘境藝術工作室」舞者，在古木參天的巨木群棧道旁，演繹阿里山之地、水、櫻、木等元素，在悠揚旋律中，宣告春天到來。

嘉義林管處長張岱致詞表示，今年阿里山四季旅遊以森林療癒為主軸，要把阿里山四季特色融合生活休閒活動，除了春季「櫻與音的對話」外，更有「夏，仲夏星空電影院」、「秋，森林音樂節」與「冬，霧林生態探險」，透過沈浸式體驗，實現藝術與自然結合的生活理念，帶給遊客一整年自然與療癒的感受。

張岱說，目前園區緋寒櫻、阿龜櫻、唐實櫻已盛開，台灣原生櫻花霧社櫻目前已開花7成，染井吉野櫻預計3月下旬陸續開花，大島櫻、枝垂櫻、高砂、五所、一葉、關山、普賢象及木蘭、台灣一葉蘭、雛菊、杜鵑等將陸續盛開，期待百花盛開療癒賞花遊客心靈，今天上午近5000人入園賞花。

嘉義林管處表示，今天邀請市集創作團隊「灰熊綠展集」，在阿里山香林國小旁規劃春天裡的櫻花盅黏土手作課程及以保育類帝雉為主題的木頭彩繪活動。另外，還有以阿里山國家森林遊樂區內特色植物葉片製作藍晒卡片，讓遊客體驗藝術手作，加深對阿里山的印象與記憶。

阿里山花季即日起至4月10日止，花季期間阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出「31號蒸汽火車主題列車」限額遊程，13日起連續3週的每週一，蒸汽火車將來回行駛園區穿梭櫻花間，每年都吸引大批遊客爭相拍照。（編輯：郭諭儒）1120311

阿里山花季登場，嘉義林管處11日表示，期待百花盛開療癒賞花遊客心靈，上午已有近5000人入園賞花。中央社記者蔡智明攝 112年3月11日