陳其邁搭機勘查高屏溪 尋找可開發水資源

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）南部旱象持續，高雄水情為黃燈，市長陳其邁今天和水利署、水利專家等搭直升機勘查高屏溪。陳其邁表示，建議中央加速里嶺伏流水工程，積極往高屏溪中上游開發伏流水。

陳其邁臉書發文指出，今早從空中勘查高屏溪水源狀況，希望開發新水源，也規劃地下水補注區，「不放棄任何一滴可用水源。」勘查後也建議中央透過河道疏濬挖掘地下水補注池。

里嶺伏流水工程經費新台幣13億元，工程將於荖濃溪、旗山溪施作集水井、集水暗管等設施，在旗山溪新設水管橋匯入既有南化高屏聯通管。預計115年起高雄地區每天可增10萬噸備援水量。

陳其邁說，目前高屏溪開發的地下水及伏流水約有80萬噸，主要集中在中下游，有必要設置地下水補注區。初步評估佛光山至高美大橋上游河段，地層主要為粗砂及礫石層透水性高，可藉由河道疏濬，開挖地下水補注水池，確保地下水源永續利用。

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水利局發布新聞稿指出，今天的勘查成果，將彙整於2023南方治理平台首長會議中，與鄰近縣市商討合作。也會加速地下水補注計畫，與中央共同推動開發水資源。

陳其邁一行人今天視察九曲工作站8口抗旱水井、曹公圳農業取水情況、武洛溪、高屏溪攔河堰、里嶺伏流水、隘寮溪伏流水開發位置與第一進水口、高屏溪上游伏流水開發及地下水補注場址、甲仙攔河堰等。（編輯：謝雅竹）1120312