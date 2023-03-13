峴港百科大學留台教師逾30人 對越南招生活廣告

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（中央社記者陳家倫河內13日專電）駐胡志明市辦事處教育組近日赴越南峴港地區推廣台灣的華語文能力測驗，並舉辦赴台留學說明會等，其中峴港百科大學有30餘名教師是留台校友，成了對越生宣傳的活招牌。

駐胡志明市辦事處教育組10日至11日前往峴港拜會當地多所大學、留台校友會與峴港台灣商會，討論推廣與建立華語文能力測驗考場事宜，同時舉辦活動讓產學界相互了解COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後的人力市場需求。

駐胡志明市辦事處教育組組長陳和賢表示，這次共計走訪峴港外語大學、峴港百科大學、峴港東亞大學。其中峴港百科大學目前有30餘名教師是留台校友，相當肯定台灣高教品質，並以自身經驗鼓勵學生赴台深造。

陳和賢說，這次在各校的宣傳活動還邀請峴港留台校友介紹各自畢業的學校，包括成功大學、台灣科技大學及文化大學等，眾人回憶在台生活點滴、分享申請獎學金經驗等，共計吸引近500名學生前來聆聽。

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陳和賢轉述，各學校也提出一些學術交流合作的建議，峴港外語大學建議，推動峴港外語大學與台灣的姊妹校建立交換生制度並選派華語文教師到校任教；峴港東亞大學期盼，能與台灣的姊妹校簽署雙聯學位等。

為了加強留台越生與越南台商的交流，駐胡志明市辦事處教育組也在峴港舉辦晚宴，分享疫後人力市場需求，並推動峴港地區產學合作與人才招募，活動共計吸引50多人到場。（編輯：陳惠珍）1120313