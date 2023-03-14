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民團籲政府正視蛋雞飼養問題 大破大立引產業轉型

2023/3/14 12:29
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（中央社記者王揚宇台北14日電）針對近期蛋荒，民進黨立委林淑芬今天與台灣動物社會研究會召開記者會，呼籲政府正視台灣蛋雞產業落後的飼養系統問題等情形，應大破大立引導產業轉型，也亟需中長期全面升級計畫。

林淑芬今天與台灣動物社會研究會在立法院召開「解決蛋荒，政府應大破大立引導產業轉型」記者會，並提出4項民間版蛋雞產業升級政策建議。

這些政策建議包括，疫後特別預算的禽舍改建升級計畫補助對象，應以農委會雞蛋友善生產系統定義及指南為依歸，建立各地蛋雞友善飼養示範場；訂定10年升級計畫，檢討畜禽登記管理辦法等相關法規，移除畜牧業硬體升級的障礙，獎勵、補助、輔導蛋農全面轉型友善生產。

此外，也要修訂畜牧場主要設施設置標準，立刻禁止新增建格子籠飼養系統，並配合中長期升級計畫，逐步淘汰格子籠；加強友善畜禽養殖科研與教育，導引青年投入，提升畜牧管理專業。

林淑芬說，台灣的蛋雞產業窘境是雞愈養愈多，雞糞污染愈來愈大，可是蛋的產能卻一直不足，現在到了應該大破大立的時刻，如果一直維持以籠子飼養的模式，雞每天只能在這麼小的空間吃飼料、排泄、產蛋，把雞當生產工具，違反動物習性，身體也不可能會健康。

林淑芬指出，現在是產業最好的轉型時刻，政府也願意花錢做策略型計畫，引導產業轉型，這應一併轉型到最正確的方向，包括導入專業、符合動物福利等飼養方式，朝提升產能的方向前進。

林淑芬說，政府的眼光應該要看得遠，真的讓蛋農、蛋雞產業全面升級，使動物福利、消費者、產業界共創多贏。（編輯：翟思嘉）1120314

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