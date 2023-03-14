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長庚手術技能訓練中心啟用 單場次可容納百名醫

2023/3/14 15:52（3/14 16:06 更新）
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長庚醫院「手術技能訓練暨研發中心」14日揭牌啟用，醫師詹益聖（左）指導操作手術儀器。（長庚醫院提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月14日
長庚醫院「手術技能訓練暨研發中心」14日揭牌啟用，醫師詹益聖（左）指導操作手術儀器。（長庚醫院提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月14日
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（中央社記者葉臻桃園14日電）長庚醫院「手術技能訓練暨研發中心」今天啟用，設有全台最大規模的手術訓練場域，單場次可容納百名醫師進行手術訓練；3月25日、26日將進行手術示範課程，開放國內外醫師報名。

長庚醫院為提供外科醫師完備的訓練場域及國際級的訓練師資，自2年前開始規劃籌備「手術技能訓練暨研發中心」，設立於林口長庚醫院研究大樓，今天中午舉行啟用典禮。

長庚醫院發布新聞稿表示，手術技能訓練暨研發中心依使用功能規劃為手術訓練區、擬真手術訓練區等；手術訓練區共設置24台手術台，為全台最大規模的手術訓練場域，配置儀器設備、手術器械等教學設備，單場次可容納百名醫師進行手術訓練。

院方說，啟用後首場次將在3月25日、26日由中央研究院院士、醫師魏福全，領軍整形外科醫療團隊進行手術示範課程，開放國內外醫師報名參與，截至目前已有來自22個國家的學員報名；當天在1樓國際會議廳會同步開放視訊課程，讓國內醫師及醫學生參與。

院方表示，這些國際級師資的手術示範課程，將提供外科醫師一個極佳的訓練場域，除了培育國內的外科醫師醫療技術，也將吸引更多國際醫師來台學習，增加台灣醫療在國際的新亮點。（編輯：李錫璋）1120314

長庚醫院「手術技能訓練暨研發中心」14日揭牌啟用，依使用功能規劃為手術訓練區、擬真手術訓練區等；圖為醫師示範操作內視鏡手術模擬器。（長庚醫院提供） 中央社記者葉臻傳真 112年3月14日
長庚醫院「手術技能訓練暨研發中心」14日揭牌啟用，依使用功能規劃為手術訓練區、擬真手術訓練區等；圖為醫師示範操作內視鏡手術模擬器。（長庚醫院提供） 中央社記者葉臻傳真 112年3月14日
長庚醫院「手術技能訓練暨研發中心」14日揭牌啟用，將提供外科醫師極佳的訓練場域。（長庚醫院提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月14日
長庚醫院「手術技能訓練暨研發中心」14日揭牌啟用，將提供外科醫師極佳的訓練場域。（長庚醫院提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月14日
#長庚醫院
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