高雄大立百貨 MUJI無印良品開全台最大旗艦店

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄市政府經發局今天宣布知名日本大型連鎖生活家用品牌MUJI無印良品，計畫進駐大立百貨B館1、2樓，開設營業面積超過700坪的全台最大旗艦店，並於11月正式開幕。

高市府推動產業轉型發展帶動商業活動愈趨活絡，也是繼去年底「唐吉訶德」宣布進駐大立商圈開設旗艦店的另項招商成果。經發局招商處今天新聞稿表示，MUJI無印良品與大統集團14日拜會高雄市副市長羅達生說明這項投資合作案，預定進駐大立百貨B館1、2樓，並於11月正式開幕。

MUJI無印良品團隊表示，這次進駐大立百貨特別提出和市府局處合作方案，包括經發局將盤點商圈市場，共同打造新型態場域；農業局與型農大聯盟團隊也將與MUJI無印良品一起構思，透過對農產品及生活細密觀察統整，提出多元創意生活提案，期望未來能更進一步推動將高雄生鮮產品直送日本無印良品店舖銷售。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於MUJI無印良品將進駐開設旗艦店，大統集團說明，大立百貨努力成為高雄最潮日本品牌核心重鎮，未來規劃在鄰近的中央公園辦理特色活動，擴散帶動鄰近商圈活絡發展。MUJI無印良品旗艦店將會在百貨1樓門面融入高雄特色文化及海洋意象。

經發局長廖泰翔表示，持續爭取並投入預算，透過造街與設立商圈創生基地等來活絡中央公園商圈。期待MUJI無印良品進駐後，大立百貨成為品牌潮流代表中心，未來往東暢遊中央公園及特色遊具，加上串聯玉竹、新堀江及中央公園等商圈，往西則有亞灣科技聚落，成為南高雄特色商圈。（編輯：孫承武）1120315