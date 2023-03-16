紫斑蝶群現身高雄茂林生態公園 遊客驚嘆

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄茂林紫蝶幽谷是全世界僅有的2處越冬型蝴蝶谷之一，隨著天氣變暖，許久不見的大量蝶群昨天清晨出現在高雄茂林生態公園，紫斑蝶群舞景觀，讓許多遊客驚嘆不已。

茂林國家風景區管理處今天發新聞稿指出，茂林紫蝶幽谷是全世界僅有的2處越冬型蝴蝶谷之一，每年約10月至隔年3月，紫斑蝶會從台灣中、北部陸續南飛至中央山脈大武山麓的山谷避寒，直到隔年春天來臨才陸續北返。

茂林國家風景區管理處說明，紫斑蝶越冬棲地附近一定要有水源，因為紫斑蝶要藉著喝水代謝體內脂肪，冬天的清晨紫斑蝶在太陽升起時分，會停棲在大型樹葉葉面或地面吸食露水。

當越冬末期（1月或2月）山上缺水時，牠們會群聚在紫蝶幽谷附近地面潮濕處吸食露水及曬太陽，大量紫斑蝶同時出現，放眼望去有如柔軟的地毯，相當壯觀。

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茂林國家風景區管理處表示，近來隨著天氣變暖，原本棲息於茂林「紫蝶幽谷」的紫斑蝶，紛紛結伴出遊，許久不見的蝶群昨天清晨出現在茂林國家風景區管理處轄內的高雄茂林生態公園，宛如「蝶毯」，讓許多目睹遊客驚嘆不已。

茂管處長柯建興表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已解封，茂林國家風景區有為數眾多的自然觀光遊憩景點，如寶來不老溫泉、十八羅漢山地景、茂林紫斑蝶生態等，歡迎民眾到茂林國家風景區旅遊體驗。（編輯：李亨山）1120316