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環保署媒合6縣市農牧澆灌 收成金額補助加碼10%

2023/3/16 12:27
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（中央社記者張雄風台北16日電）為減少畜牧廢水對河川造成的污染，並增加農民收益，行政院環境保護署今年將在6縣市進行農牧媒合示範澆灌，以二期稻米為主，參與農民作物的收成金額，會再補助加碼10%。

環保署今天舉辦「沼液沼渣施灌農地豐收多」記者會。環保署水質保護處長顏旭明表示，希望透過農牧媒合，一來減少河川水質污染物，二來能幫助農作物生長，增加農民收益，最後則是減少使用農藥，顧及消費者食安。

顏旭明說，全台畜牧場家數最多的前6縣市為雲林縣、屏東縣、彰化縣、台南市、嘉義縣、高雄市，會在今年辦理示範澆灌，希望以二期稻米為主；參與農民作物的收成金額，環保署會再補助加碼10%。

顏旭明舉例，假設一分地農民的收入是新台幣2萬元，環保署則會再加碼2000元給農民。

顏旭明指出，環保署推動畜牧糞尿循環經濟，112年要求2000頭以上的養豬戶要達到資源再利用率5%以上，這部分已經達標；下一個目標是114年20頭至2000頭之間的養豬戶也要達到5%的再利用率，目前統計共5176家。

顏旭明說，如果沒有達到，環保署會積極輔導，如果仍未能達標就會有罰鍰，根據水污染防治法，可處1萬至600萬元。

至於農民擔心豬糞尿中是否會含有重金屬影響作物，顏旭明表示，豬糞尿經過固液分離、厭氧發酵後，澆灌沼液的重金屬濃度非常低；每年澆灌進行土壤監測，也沒有重金屬明顯增加的情況，農民可以放心。（編輯：管中維）1120316

#顏旭明
#環保署水質保護處長
#行政院環境保護署
顏旭明
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