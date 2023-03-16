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南部旱象未解 高市府建議中央調整水情為橙燈

2023/3/16 17:45（3/17 11:59 更新）
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南部旱象未解，高屏溪川流量持續下降，高雄市政府2022年在大泉淨水場附近鑿11口深井，已提早在15日全數送水，每日增加5萬噸備援供水。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月16日
南部旱象未解，高屏溪川流量持續下降，高雄市政府2022年在大泉淨水場附近鑿11口深井，已提早在15日全數送水，每日增加5萬噸備援供水。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月16日
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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）南部旱象未解，高屏溪川流量持續下降，高市府今天於水利署旱災緊急應變工作會議上，建議中央3月底調整高雄水情燈號為橙燈減量供水，以加強民生及灌溉節水力道控管水源。

據經濟部水利署南區水資源局統計，截至今天下午4時，作為高雄市民生用水主要水源的高屏溪攔河堰河川流量僅有5.7cms（立方公尺/秒）。

高市水利局今天新聞稿表示，南部地區旱象未解，中央氣象局預估，3至4月雨量可能偏少，考量未來降雨機率偏低，高屏溪川流量持續下降，高市府今天於水利署旱災緊急應變工作會議，建議中央3月底調整水情為橙燈減量供水。

水利局表示，進入水情燈號的橙燈階段，將針對每月用水超過1000度用水戶、游泳池、洗車、三溫暖、水療業者等實施減量供水措施。目前尚不影響民眾日常用水，自來水公司將依據市民需求，即時供水車及供水站。

高市府去年於大泉淨水場附近鑿11口深井，已提早於昨天全數送水，每日增加5萬噸備援供水；今年於高屏溪九曲工作站右岸鑿8口抗旱井預計4月底前陸續出水，每日增加2.4萬噸水供自來水公司調度，增加旱季供水韌性。

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此外，「2023南方治理平台首長會議」將於明天重啟舉辦，由高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、澎湖縣長陳光復等人參與。會議也將探討水資源等議題，盼強化南方區域治理成效。（編輯：黃世雅）1120316

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