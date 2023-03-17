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專案輔導6校專任教師流失 1年少1到4成

2023/3/17 08:51
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（中央社記者陳至中台北17日電）根據教育部最新統計，6所被列入專案輔導的學校都面臨專任教師流失，較前一年度減少1到4成。其中台首大、中州已於111學年度起全面停招，剩下4校改善期限到今年5月底。

教育部依「私立高級中等以上學校退場條例」召開退場審議會，於去年陸續公布7所財務惡化嚴重的大專為「專案輔導學校」，其中和春技術學院早在110學年度就已停招，並已邁向停辦。

剩下的6所專輔學校，都面臨專任教師流失狀況。根據「大專校院校務資訊公開平台」的近3學年度專任教師數增減比率，6校111學年度的專任教師數都較110學年度下降。

其中高苑科大剩下154名（減少9％）；明道大學剩下84名（減少22％）；環球科技大學剩下111名（減少9％）。

台灣首府大學剩下41名（減少30％）；中州科技大學剩下69名（減少15％）；大同技術學院剩下26名（減少43％）。

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目前教育部「大專校院校務資訊公開平台」列出的專案輔導學校為6校（扣掉和春），台灣首府大學、中州科技大學2校已宣布於111學年度起停止全部招生計畫，並將於111學年度結束時停辦。

剩下4校包括高苑科技大學、明道大學、環球科技大學、大同技術學院，改善期限到今年5月31日。教育部今天以文字回應媒體指出，目前還沒收到上述4校提報要「提前停招」，且由於改善期限還沒到期，目前尚未啟動學生安置措施。（編輯：郭諭儒）1120317

#教育部
#環球科技大學
#明道大學
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