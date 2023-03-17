3/20起防疫鬆綁 勞動部：移工入境回歸常態引進

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（中央社記者曾以寧台北17日電）勞動部今天表示，因應20日起鬆綁防疫規範，取消入境人員自主防疫措施，同日起移工入境將全面回歸常態引進；社福移工20日前入境、於旅館自主防疫者，可補助50%住宿費。

勞動部在民國110年，因國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，經中央流行疫情指揮中心核定實施「移工專案引進計畫」，要求國內外仲介公司、雇主及移工採取「入境前防疫、入境後檢疫」的許多措施，才能引進移工。

勞動部今天透過新聞稿表示，指揮中心宣布20日起鬆綁防疫新制，輕症免通報免隔離，並取消入境人員自主防疫措施等；「移工專案引進計畫」同日起配合停止適用，移工入境工作全面回歸常態引進。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國說明，除移工入境後不需要進行自主防疫，原規定入境移工須完成COVID-19疫苗接種，也隨這次鬆綁取消。

至於要求雇主在移工入境前登錄預定入境日期、飛機航班、接機人員等資訊，回歸疫情前規範，新聘產業移工（含機構看護工）應在3日前登錄、新聘家事移工（看護工、幫傭）應於入境5日前登錄，重入國移工則改為得登錄。

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勞動部並表示，若有雇主安排社福移工在20日凌晨0時前入境（依航班表定抵台時間），並於旅館辦理自主防疫，可申請補助勞動部補助住宿費用50%。

勞動部提醒，移工於搭乘大眾交通工具及隨同被看護者進出醫療院所期間，仍須遵守防疫規範，平時應勤洗手、注意咳嗽禮節及佩戴口罩，落實個人防護；雇主也應主動關懷移工身心健康，適時安排衛生教育宣導，鼓勵移工施打疫苗增加自身保護力，若移工有就醫、打疫苗需求，也應給予協助。（編輯：陳政偉）1120317