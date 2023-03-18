加強國內外攬才留才 台大校長：4年1.2億已募到

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（中央社記者陳至中台北18日電）台灣高等教育待遇偏低，不利國際人才競爭，引起立法院關注。台大校長陳文章今天表示，將透過拔萃講座、學術勵進青年講座幫教師加薪，4年所需約新台幣1.2億元，經費都已募到。

立法院教育及文化委員會13日邀請教育部等單位做「解決高教人才斷層危機，如何塑造合理高教人才退休機制」專案報告，中央研究院院長廖俊智受邀列席，提出台灣面臨博士班誘因、教授待遇、退休所得等3個「偏低」，不利國際競爭。

國立大學校院協會也於13日發出新聞稿，呼應廖俊智的說法，指年輕學者因少子女化和產業搶人減少，年金改革導致教授退休意願降低，使整體高教人力結構出現老化和斷層。

台大今天舉辦校務會議，陳文章會後接受媒體聯訪，被問及高教人才議題。他表示，為了改善教師待遇，台大設有「拔萃講座」和「學術勵進青年講座」，前者是針對資深優秀學者，後者則是中生代的年輕學者。

陳文章表示，拔萃講座名額將從過去的2到3名，增加為每年12名，開放各學院自訂標準延攬人才，推薦到學校審核，一年預估可加薪50到150萬元（可領3年）。

學術勵進青年講座則是鼓勵50歲以下的學者，每次獎勵50萬元。陳文章表示，政府對中生代和年輕學者的鼓勵比較少，學校該多幫忙。

陳文章表示，拔萃講座一年須2000萬元，學術勵進青年講座一年須1000萬元，他校長任期4年約須1.2億元，相關經費都已經跟外界募到。

陳文章表示，政府推動前瞻計畫，人才應是重要的一塊，希望政府、學界、業界一同努力，提供誘因延攬海內外優秀人才。（編輯：李亨山）1120318