20日起汽油降3角、柴油漲5角 95無鉛每公升30.4元

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（中央社記者曾智怡台北19日電）中油持續啟動平穩雙機制，明天凌晨零時起汽油調降新台幣0.3元、柴油調漲0.5元；以發油量最大的95無鉛汽油為例，調降後每公升價格為30.4元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.6元。

中油表示，本週受石油輸出國家組織（OPEC）預估第2季油市供給小幅過剩因素影響，導致本週油價下跌。本週浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌5.86美元，新台幣兌美元匯率升值0.114元，國內油價依公式計算跌幅為5.94%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽油原應每公升調降0.1元、柴油應調價格仍高於本週參考零售價格每公升應調漲0.8元。

另本週部分亞幣升幅較新台幣高，換算亞洲鄰近國家柴油稅前最低價較前週高，為維持價格低於前述國家，柴油吸收0.1元；計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。

中油表示，雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收0.2元及0.3元，國內汽油實際價格每公升調降0.3元、柴油調漲0.5元。

中油補充，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的0.2元及0.3元均由中油吸收，累計112年至2月底止，共吸收約14.67億元。（編輯：楊凱翔）1120319