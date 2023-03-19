更多編輯台推薦新聞：
捍衛任務4上映前夕「飯店經理」藍斯瑞迪克猝逝
娛樂

捍衛任務4上映前夕「飯店經理」藍斯瑞迪克猝逝

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事
科技

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輕症免隔離明上路 確診可否聚餐？怎麼請假？0+N新制QA一次看
首頁 / 生活

20日起汽油降3角、柴油漲5角 95無鉛每公升30.4元

2023/3/19 12:15（3/19 12:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中油20日凌晨零時起汽油調降新台幣0.3元、柴油調漲0.5元。（中央社檔案照片）
中油20日凌晨零時起汽油調降新台幣0.3元、柴油調漲0.5元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北19日電）中油持續啟動平穩雙機制，明天凌晨零時起汽油調降新台幣0.3元、柴油調漲0.5元；以發油量最大的95無鉛汽油為例，調降後每公升價格為30.4元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.6元。

中油表示，本週受石油輸出國家組織（OPEC）預估第2季油市供給小幅過剩因素影響，導致本週油價下跌。本週浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌5.86美元，新台幣兌美元匯率升值0.114元，國內油價依公式計算跌幅為5.94%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽油原應每公升調降0.1元、柴油應調價格仍高於本週參考零售價格每公升應調漲0.8元。

另本週部分亞幣升幅較新台幣高，換算亞洲鄰近國家柴油稅前最低價較前週高，為維持價格低於前述國家，柴油吸收0.1元；計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。

中油表示，雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收0.2元及0.3元，國內汽油實際價格每公升調降0.3元、柴油調漲0.5元。

中油補充，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的0.2元及0.3元均由中油吸收，累計112年至2月底止，共吸收約14.67億元。（編輯：楊凱翔）1120319

#中油
#亞洲
#油價
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族