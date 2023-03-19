台中久旱未雨 水利署提前因應節水效益達9840萬噸

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（中央社記者曾智怡台北19日電）台中地區久旱未雨，德基水庫集水區距離前一場大雨已近600天。水利署今天指出，去年8月提前因應調度，至今節水效益已達9840萬噸，德基、鯉魚潭水庫合計蓄水率約54%；若無節水作為，現在蓄水率恐僅剩約2成。

水利署透過新聞稿說明，自去年8月起，台水公司細緻調配豐原及鯉魚潭淨水場出水減少損耗成效約790萬噸；透過鳥嘴潭人工湖由嘉興淨水場提前出水，減少台中支援北彰化約260萬噸；鯉魚潭水庫放水管控成效約2600萬噸；備援水源適時上場成效，如大安溪伏流水180萬噸、備援水井1350萬噸。

以及農田水利署台中管理處各地站長、小組長加強農業灌溉管理，如大安溪下灌區節水約840萬噸、大甲溪灌區節水約4000萬噸，上述節水效益達到9840萬噸。

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水利署指出，若無各單位通力合作的節水作為，目前德基水庫蓄水率約59%、鯉魚潭水庫蓄水率約44%，合計1萬6378萬噸水量、蓄水率約54%，現在將只剩下6538萬噸，蓄水率僅約2成，台中市民也將感受到缺水所帶來的不便。

依照中央氣象局降雨預報預估，未來降雨無論偏多或偏少，水利署表示，已針對未來各種降雨情境做好各項因應措施，適時加大民生及產業節水力道，並與農業單位加強灌溉管理、啟動備援水源如抗旱水井及伏流水、善用大安溪及大甲溪區域水源調配等措施，全力將氣候變遷下極端旱象對社會影響降到最低。（編輯：蘇志宗）1120319