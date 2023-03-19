未來一週偏熱各地高溫近30度 25日起北部東部轉涼有雨

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氣象局表示，20日白天起逐日升溫，預估最熱在22、23日。圖為高雄市鹽埕區民眾趁著好天氣帶毛小孩出遊散心。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象局今天表示，明天白天起逐日升溫，預估最熱在22、23日，各地高溫近30度，南部近山區、花東縱谷等地可能有近35度高溫；25日起東北季風影響，白天高溫降至約23到25度左右。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，今晚明晨北方有水氣通過，北部有飄雨機會，明天白天後轉偏東風，水氣轉乾，東半部有零星降雨，其他地區多雲到晴，持續至23日。

曾昭誠指出，24日北方雨系偏南，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部短暫雨；預估25日起東北季風增強，目前資料顯示可能會持續至29日，北部、宜蘭轉涼，北部、東半部迎風面有雨。

曾昭誠表示，目前較有把握的降雨範圍是迎風面北部、東北部，至於這波水氣是否能擴及中南部仍有不確定性，還有變化空間，需要持續觀察。

溫度部分，曾昭誠指出，明天北部高溫可回升至攝氏25度以上，中南部則接近30度，中南部近山區可能超過30度。

曾昭誠表示，22、23日受西南風影響，各地高溫接近30度，南部近山區、花東縱谷、東南部背風側等地區，可能出現近35度高溫。

曾昭誠提到，24日北部先轉多雲，因此高溫會稍微下降；25日起東北季風增強影響，北部、東北部全天約18至23度左右，中南部低溫約20度、高溫在25度上下。

曾昭誠提醒，21至24日金門、馬祖可能有局部霧，影響能見度。（編輯：張雅淨）1120319